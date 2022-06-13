"В хохлячую сторону летит фосфор, из машины дуршлаг будем делать": Окупант розповідає про застосування заборонених видів озброєнь. АУДIО

Російські окупаційні війська продовжують розстрілювати цивільних та застосовувати заборонені види озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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"Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", - розповідає мамі окупант.



Рашист тут же зізнається, що вони отримали команду розстрілювати усі машини, у тому числі з мирним населенням.



"Будет из машины дуршлаг", - радіє він. У відповідь матір зітхає, але для неї вбивство цивільних людей виправдовується просто - "не судьба".

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