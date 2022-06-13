Новини Відео • Війна

"В хохлячую сторону летит фосфор, из машины дуршлаг будем делать": Окупант розповідає про застосування заборонених видів озброєнь. АУДIО

8 77318
Російські окупаційні війська продовжують розстрілювати цивільних та застосовувати заборонені види озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", - розповідає мамі окупант.

Рашист тут же зізнається, що вони отримали команду розстрілювати усі машини, у тому числі з мирним населенням.

"Будет из машины дуршлаг", - радіє він. У відповідь матір зітхає, але для неї вбивство цивільних людей виправдовується просто - "не судьба".

Також читайте: Рашисти обговорюють способи імітації бойових поранень: "Предлагал гранату #бнуть, РГДшку, чтоб 8 человек сразу затрехсотилось", - перехоплення ГУР. АУДIО

Топ коментарі

  • Ireland
    Таке треба слухати макрону з шольцем по декількасеансів на день
  • Garry Grant
    Вбивати,вбивати і вбивати.Масово. Регулярно. Інакше кацапське нашестя не спинити.
  • Nikolai Chizhevsky
    перекладіть це Блінкену простий рускій народ не хоче війни і одурманений пропагандою це особисто путін вбиває і слідкує персонально щоб той чи інший солдат катував бвивав мирних гвалтував дітей, дівчат та жінок в Україні а народ росії війни не хоче
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини