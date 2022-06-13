Новини Відео

Польща побудувала 140-кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю. ВIДЕО

24 69757
У Польщі завершили спорудження відрізка паркану на кордоні з Білоруссю довжиною 140 кілометрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила Прикордонна служба Польщі.

"Перші завершені ділянки збудованого загородження на кордоні введено в експлуатацію. Триває прийом решти ділянок. Прольоти вже розташовані на ділянці довжиною 140 км", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що найближчими днями розпочнеться встановлення електронного обладнання на загородженні.

Читайте також: Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Pani Hope
    Нашу стіну метрів 6 заввишки з оркостаном треба будувати з будівельного сміття, на яке перетворилося житло, заводи і інші об"єкти, зруйновані рашистами. Не забруднювати нашу землю, а звозити все на кордон з падлюками. І жодних переходів, контрольно- пропускних пунктів. Суцільна стіна, без доріг на той бік. І залізничні рейки розібрати. Якщо років через 50-100 треба буде спілкуватися- наші праонуки зроблять це на новітньому для того часу технічному рівні.
  • Garry Grant
    Какие там выводы? 30 лет топчемся на одних и тех же граблях из коррупции, предательства, распи#дяйства и беспринципности. Неудивительно,что весь этот треш закончился агрессией кацапни против Украины. А ведь стартовали с поляками и странами Балтии одинаково после развала "совка".
  • Michael Krishtopa 1df41f20
    Армії наступають по дорогах. А в нас якісний асфальт, гарні дороги. Чомусь як раз співпадає той ремонт з напрямком наступу русні. Дивовижно.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини