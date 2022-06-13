Польща побудувала 140-кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю. ВIДЕО
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У Польщі завершили спорудження відрізка паркану на кордоні з Білоруссю довжиною 140 кілометрів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила Прикордонна служба Польщі.
"Перші завершені ділянки збудованого загородження на кордоні введено в експлуатацію. Триває прийом решти ділянок. Прольоти вже розташовані на ділянці довжиною 140 км", - сказано в повідомленні.
Також зазначається, що найближчими днями розпочнеться встановлення електронного обладнання на загородженні.