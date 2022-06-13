"Безпорадні колони совалися, рухалися, стикалися одна з одною, завмирали на перехрестях. Прекрасна ціль", - артилерист Кобзар про "організований відхід" окупантів з Київщини. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Військове телебачення України, воювати з окупантами Кобзар почав у 2014-му році. Був поранений у боях за визволення Слов’янська. У 2014-2015 роках – командир відділення 44-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України. Працював на 152-мм гаубиці "Мста-Б". Разом з побратимами прикривав українську піхоту на Луганщині, у важких боях за Бахмутську трасу, зокрема і за 31-й блокпост, що знаходився неподалік Кримського. Потому повернувся до цивільного життя. Займав посаду головного інженера одного з департаментів "Київводоканалу". Продовжував допомагати фронту вже як волонтер. 24 лютого цього року Андрій Кобзар повернувся до Збройних сил України, до артилерійської бригади. У березні, у найгарячіший період оборони Києва, разом з побратимами працював на цьому напрямку. Тепер воює в іншому місці.