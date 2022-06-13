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"П#здуют без конца и края. Уже у пацанов крыша едет. Уже троих на дурку отправили": російський окупант скаржиться на постійні обстріли ЗСУ. ВIДЕО

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Російські окупанти скаржаться своїм родичам, що на війні в Україні у їх військових не витримує психіка.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

В новому перехопленні телефонної розмови російський окупант скаржиться дружині на втрати. Тільки в їхньому підрозділі "мінус одинадцять".

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Сам він дивом залишився цілим, оскільки осколки зміг втримати бронежилет: "Пи… (стріляють) без кінця. 152-гі, 202-гі. Можна просто є… на голову (збожеволіти). У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили".

Топ коментарі

  • Al-Goritm Ain-Moment
    Мабуть, новин краще не читати, а тільки перехвати слухати. Там все просто чудово ...
  • Vitaliy Darmits
    То ще мало їба#aть . Треба сильніше їба#ити , щоб ще більше орків здохло .
    Слава ЗСУ !
  • Urs
    за пару недель до вторжения 24 февраля на Цензоре был отмечен аномальный рост регистраций новых аккаунтов.
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