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Росія веде приховану мобілізацію, - Зеленський на переговорах із Дудою та Чапутовою. ВIДЕО

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За даними розвідки міжнародних партнерів України, Росія проводить приховану мобілізацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час переговорів із президентом Польщі Анджеєм Дудою та президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Сьогодні обстріли, вчора були обстріли. Авіаудари, ракетні удари, прилітають ракети. ... І від розвідок, як нашої, так і партнерських (маємо інформацію. - Ред.), що йде прихована мобілізація.

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Топ коментарі

  • Evgen Karpenko
    О! Прогрес., а з якого часу він почав дослухатись до іностранних розвідок? Може, скоро перестане і Єрмака слухатись, а там і Каламойського віддасть американцям... мрії, мої мрії!
  • Один Дома
    Как можно "скрытно" мобилизовать ? Нет приказа о мобилизации- можно показать военкому средний палец и спокойно пойти домой.
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