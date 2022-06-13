Росія веде приховану мобілізацію, - Зеленський на переговорах із Дудою та Чапутовою. ВIДЕО
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За даними розвідки міжнародних партнерів України, Росія проводить приховану мобілізацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час переговорів із президентом Польщі Анджеєм Дудою та президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.
"Сьогодні обстріли, вчора були обстріли. Авіаудари, ракетні удари, прилітають ракети. ... І від розвідок, як нашої, так і партнерських (маємо інформацію. - Ред.), що йде прихована мобілізація.