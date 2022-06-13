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Син воює на боці України, а батько - за Росію: Затримано "народного міліціонера "ДНР". ВIДЕО

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Затримано "народного міліціонера ДНР", який розстрілював з танків житлові будинки в Сєверодонецьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Полонений - мешканець окупованого Донецька, який з 2015 року воює проти української армії у складі танкового підрозділу "народної міліції ДНР". А з початку повномасштабного вторгнення разом з окупаційним контингентом ЗС РФ прибув на Луганщину.

Водночас, його власний син воює на боці України.

"У меня семья: жена и сын с 2014 года проживают в городе Днепре. Я сам с 2015 года военнослужащий "ДНР". 25 марта 2022 года мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия с ВСУ", – розповідає окупант.

Він зізнається, що розстрілював із танка хімзавод "Зоря" у Рубіжному, драматичний театр і житлові будинки у старій частині Сєверодонецька, де ховалися від обстрілів мирні містяни.

За наказом він рівняв місто з землею, "прокладаючи проходи" для своєї піхоти. Саме під час боїв на Луганщині військовослужбовці ЗСУ взяли у полон його та кількох "піхотинців".

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Топ коментарі

  • Анатолий Воробей 43fa9356
    Пітарас гребанний. А ще більшими гандонами будуть ті судді, які винесуть вирок цьому ******** у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років. Нехай приклад беруть з Чехії, де за участь у війні у складі недоразвитих територій, своїм громадянам там дають по 15 років
  • Сергей Иванофф
    Не без этого. Это жизнь. Бывает и такое.
    Занимать крайние позиции, что только россияне воюют, это как то глупо.
    За 8 лет войны, территории разделили приверженцев. Я считаю, что те, кто там остался - точно не за Украину. И платить им пенсии - дурь несусветная. Это обязанность оккупантов.
    Кто хотел, давно уехал.
  • Тунгусский метеорит
    И сколько мы им будем пенсии платить и социалочку?
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