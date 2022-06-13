Син воює на боці України, а батько - за Росію: Затримано "народного міліціонера "ДНР". ВIДЕО

Затримано "народного міліціонера ДНР", який розстрілював з танків житлові будинки в Сєверодонецьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Полонений - мешканець окупованого Донецька, який з 2015 року воює проти української армії у складі танкового підрозділу "народної міліції ДНР". А з початку повномасштабного вторгнення разом з окупаційним контингентом ЗС РФ прибув на Луганщину.

Водночас, його власний син воює на боці України.

"У меня семья: жена и сын с 2014 года проживают в городе Днепре. Я сам с 2015 года военнослужащий "ДНР". 25 марта 2022 года мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия с ВСУ", – розповідає окупант.

Він зізнається, що розстрілював із танка хімзавод "Зоря" у Рубіжному, драматичний театр і житлові будинки у старій частині Сєверодонецька, де ховалися від обстрілів мирні містяни.



За наказом він рівняв місто з землею, "прокладаючи проходи" для своєї піхоти. Саме під час боїв на Луганщині військовослужбовці ЗСУ взяли у полон його та кількох "піхотинців".

Також дивіться: "В хохлячую сторону летит фосфор, из машины дуршлаг будем делать": Окупант розповідає про застосування заборонених видів озброєнь. АУДIО