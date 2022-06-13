Грузинські добровольці "Стугною" вражають ворожу техніку із далекої відстані. ВIДЕО
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Українські військовослужбовці з Грузинського національного легіону із ПТРК "Стугна" знищують ворожу техніку.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео знищення ворожої бронетехніки з ПТРК "Стугна-П" опублікували у твіттері легіону.
"Додивіться до кінця. Один із найдовших пострілів Стугни", – йдеться у повідомленні.
Ворожа ціль знаходилася на відстані щонайменше 5 км. Керована протитанкова ракета летіла до цілі щонайменше 22 секунди.