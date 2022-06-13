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Грузинські добровольці "Стугною" вражають ворожу техніку із далекої відстані. ВIДЕО

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Українські військовослужбовці з Грузинського національного легіону із ПТРК "Стугна" знищують ворожу техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео знищення ворожої бронетехніки з ПТРК "Стугна-П" опублікували у твіттері легіону.

"Додивіться до кінця. Один із найдовших пострілів Стугни",  – йдеться у повідомленні.

Ворожа ціль знаходилася на відстані щонайменше 5 км. Керована протитанкова ракета летіла до цілі щонайменше 22 секунди.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бійцям грузинського легіону-респект...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Молодці,біджо!! Форумчане не будемо ототожнювати кремлівських владних гнид з дружнім народом!!))
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Сакартвело респект та щира подяка!!!))
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