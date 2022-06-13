Чи отримає Україна статус кандидата в ЄС? День 110 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

110-й день Народної війни України.

Європейська комісія на попередніх перемовинах вирішили рекомендувати надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до Європейського союзу, але з певними умовами. Про це повідомив європейський редактор "Радіо свобода" Рікард Йозвяк. То чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС?

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