Новини Відео • Війна

У Брянській області РФ повідомляють про потужний вибух, горить військова частина, - соцмережі. ВIДЕО

36 37175
За 50 кілометрів від кордону з Україною знову неспокійно. За словами очевидців, у Брянській області зранку пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Повідомляється, що гвинтокрил кружляв над військовою частиною, потім здійснив 2 постріли і швидко зник. За попередньою інформацією - горить військова частина. У всьому місті зникли світло і вода. Нібито снаряд також влучив у житловий будинок, поранено жінку.

Наразі більш детальної інформації щодо події немає.

Читайте також: У Брянській області РФ горить склад військової техніки, - соцмережі. ВIДЕО

У Брянській області РФ повідомляють про потужний вибух, горить військова частина, - соцмережі 01

Топ коментарі

  • Иван Петров d4225322
    Брянская и Белгородская народные республики снова воюют. Кто же поссорил эти два братских народа?
  • Олександр Дніпро
  • botoks
    братские народы брянской и курской республик, ну что вы там опять не поделили ?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини