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Окупанти мародерять в міському конференц-центрі Приморська на Запоріжжі. ВIДЕО камер спостереження

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В мережі опублікований відеозапис камер спостереження, на якому зафіксовані фрагменти мародерства російських окупантів в міському конференц-центрі Приморська в Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти, що увірвалися до приміщення 8-го березня, зламали двері, копалися в шафах та на полицях. Усі їхні дії зафіксували камери спостереження, про існування яких загарбники здогадалися не відразу.

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Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    Мразота кончена рашиская.
  • растуди
    Ті, хто приходить визволяти, не грабують. Це - орда, за визначенням. Вбивати, вбивати і ще раз вбивати. Без усякого жалю
  • Garry Grant
    "Асвабадітєлі", ****..
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