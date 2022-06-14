Окупанти мародерять в міському конференц-центрі Приморська на Запоріжжі. ВIДЕО камер спостереження
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В мережі опублікований відеозапис камер спостереження, на якому зафіксовані фрагменти мародерства російських окупантів в міському конференц-центрі Приморська в Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти, що увірвалися до приміщення 8-го березня, зламали двері, копалися в шафах та на полицях. Усі їхні дії зафіксували камери спостереження, про існування яких загарбники здогадалися не відразу.