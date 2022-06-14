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"Дох#я кто отказался. В бой пошли всего 30 человек": російські окупанти бояться прямих зіткнень із ЗСУ. АУДIО

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Російські військові масово відмовляються від прямого зіткнення із українськими захисниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмови окупанта із дружиною.

"У нас, бл#ь, дох#я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" - скаржиться рашист.

Зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців у залежності від типу військ.

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Топ коментарі

  • Serhios Bond 5ae25a76
    Кацапы массой бьют,где такого не наблюдается,они-бегут,Херсонщина,Харьков,Николаев,Чернигов,Киев,Сумы...ну а ты лахтинская падаль,прощайся с родителями и выдвигайся на передовую,я тебя встречу.
  • Борменталь Незабаром
    что происходит? как они 30 кто не отказался захватывают наши города?
  • Бенина Мама
    Им просто всего 30 мешков для трупов подвезли. Остальным не хватило.
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