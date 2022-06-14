"Дох#я кто отказался. В бой пошли всего 30 человек": російські окупанти бояться прямих зіткнень із ЗСУ. АУДIО

Російські військові масово відмовляються від прямого зіткнення із українськими захисниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмови окупанта із дружиною.

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"У нас, бл#ь, дох#я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" - скаржиться рашист.

Зазвичай батальйон налічує від 300 до 900 військовослужбовців у залежності від типу військ.

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