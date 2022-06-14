Крали все, що бачили: Як російські окупанти "штурмували" магазин на Сумщині. ВIДЕО

Російські військові увірвалися до одного з магазинів на Сумщині та крали все, що бачили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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"Російська армія – збіговисько злодіїв, які крадуть в українців все, що бачать Один із таких випадків зафіксували камери спостереження на Сумщині. Завдяки нашим захисникам там уже немає окупантів, але "пам’ять" про них збереглася на відео.



Спочатку рашисти "героїчно" виламали двері магазину, а потім почали "демілітаризувати" його полиці. Крали все, що бачили: від батарейок до парфумів. Сумки для награбованого знайшли тут же, в крамниці", - йдеться в повідомленні

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