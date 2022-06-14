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Крали все, що бачили: Як російські окупанти "штурмували" магазин на Сумщині. ВIДЕО

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Російські військові увірвалися до одного з магазинів на Сумщині та крали все, що бачили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Російська армія – збіговисько злодіїв, які крадуть в українців все, що бачать Один із таких випадків зафіксували камери спостереження на Сумщині. Завдяки нашим захисникам там уже немає окупантів, але "пам’ять" про них збереглася на відео.

Спочатку рашисти "героїчно" виламали двері магазину, а потім почали "демілітаризувати" його полиці. Крали все, що бачили: від батарейок до парфумів. Сумки для награбованого знайшли тут же, в крамниці", - йдеться в повідомленні

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Топ коментарі

  • Ap Kats
    можливо цим "воякам" звозити у зону активних бойових дії унітази, пральні та посудомийні машини і т.д. 100% вони зупиняться у своєму наступі, завантажать все на танки і поїдуть у зворотньому напрямку розвантажуватись. А бонусом їм до всього добра, поставити декілька ящиків з горілкою (але замість етанолу всередині має бути метанол). Вони привезуть все добро на свою базу, або навіть на расею, розвантажать там усе і відсв'яткують здобич горілочкою (з метанолом)! От і вся війна!
  • Семен Семен 67083bbc
  • Ksenia VB
    Олігофрени
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