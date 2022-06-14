В Україні розмінували 377 із 1017 деокупованих міст і селищ. ВIДЕО

Наразі в Україні розміновано 377 із 1017 деокупованих від російських загарбників населених пунктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив під час брифінгу.

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"Нині деокуповано 1017 населених пунктів. На 94% цих територій розпочали роботу гуманітарні штаби. Це понад 950 населених пунктів. Усього розміновано 377 деокупованих міст та селищ", - зазначив Тимошенко.

Заступник керівника ОП поінформував, що триває робота над відновленням усіх необхідних для людей послуг. За його словами, електроенергію вже забезпечено у 86% населених пунктів, продовжується робота з відновлення газопостачання, це майже 700 населених пунктів, водою забезпечені майже 650 міст та селищ. Окрім того, відновлюють роботу ЦНАПи, магазини, аптеки та дитячі садочки.

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