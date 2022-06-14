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В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Прощання з Володимиром Примаченком відбулося у Михайлівському соборі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Володимир народився та виріс у Кривому Розі. Пройшов війну в Афганістані. Брав активну участь у Революції Гідності, а у 2014 році вирушив на схід України для участі в АТО.

Під Луганським аеропортом під час вивезення поранених його було поранено. Тривалий час проходив реабілітацію.

У 2015 році Володимир Примаченко почав працювати в сфері захисту ветеранів. З липня 2019 очолював київський відділ Міністерства ветеранів.

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З початком повномасштабного вторгнення РФ Володимир став на захист рідної землі. Воював у складі 2-гої штурмової (афганської) роти 24 ОШБ ЗСУ "Айдар".

Він загинув 5 червня під Бахмутом.

У Володимира Примаченка залишилася дружина Олена і двоє синів Андрій та Ярослав.

Допомогти його родині можна, переказавши гроші синові Володимира Андрію Примаченку на картку 5375 4141 2301 9555

Автор фото та відео Олег Богачук

В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 01
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 02
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 03
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 04
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 05
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 06
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 07
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 08
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 09
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 10
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 11
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 12
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 13
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 14
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 15
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 16
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 17
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 18
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 19
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 20
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 21
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 22
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 23
В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка 24

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