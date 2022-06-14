В останню путь провели захисника України, начальника київського відділу Мінветеранів Володимира Примаченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Володимир народився та виріс у Кривому Розі. Пройшов війну в Афганістані. Брав активну участь у Революції Гідності, а у 2014 році вирушив на схід України для участі в АТО.
Під Луганським аеропортом під час вивезення поранених його було поранено. Тривалий час проходив реабілітацію.
У 2015 році Володимир Примаченко почав працювати в сфері захисту ветеранів. З липня 2019 очолював київський відділ Міністерства ветеранів.
З початком повномасштабного вторгнення РФ Володимир став на захист рідної землі. Воював у складі 2-гої штурмової (афганської) роти 24 ОШБ ЗСУ "Айдар".
Він загинув 5 червня під Бахмутом.
У Володимира Примаченка залишилася дружина Олена і двоє синів Андрій та Ярослав.
Допомогти його родині можна, переказавши гроші синові Володимира Андрію Примаченку на картку 5375 4141 2301 9555
Автор фото та відео Олег Богачук