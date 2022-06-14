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"Одного пристрелити показово, інші, може, позатикаються", - жінка радить офіцеру РФ, як себе поводити з підлеглими. АУДIО

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В перехопленій розмові окупант і його дружина обговорюють методи наведення ладу у військовому підрозділі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони.

Жінка розповідає про новини від спільного знайомого: "Пишуть, що витиснули нас, три населених пункти зайняли".

Офіцер-рашист відповідає, що ці питання йому вже байдужі: "Мені свої ішаки мізки виносять. Понабирали… Жалів… Тепер буду просто саджати. Просто доведу обставновку, хоча б. Хоч хтось знатиме, тому що все зависає і ніхто далі полку нічого не передає". Пояснює, що склалась критична ситуація щодо морального стану підрозділу.

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На це дружина дає "практичну" пораду: "Одного пристрелити показово, інші може позатикаються… Добра в тебе дружина. Як кажуть: бий своїх щоб чужі боялись".

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Топ коментарі

  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    І в нас така є. Безугла зветься.
  • Злий Грицько
    У кацапів немає жінок, в них свиноматки які справно помьйоти роблять...
  • Bob Fayn
    Шухрича б пристрелили ..інші б поводились зовсім по іншому
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