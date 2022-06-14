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З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У столичному Будинку офіцерів відбулася церемонія прощання з військовим, журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим. Він загинув 10 червня на Донбасі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

На прощання прийшли дружина, побратими, друзі Олексія. Також були присутні волонтери й журналісти. Під час церемонії прощання транслювався фільм про життя Олексія, на відео він з сім‘єю, друзями та на фронті.

Олексій Чубашев був автором програми "Рекрут UA", колишнім керівником "Армія FM" та Військового телебачення України. 24 лютого 2022 року повернувся служити в ЗСУ. 10 червня загинув на війні.

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Олексію було 30 років. У нього залишилась дружина, маленька донька і син, що народився в березні цього року.

Автор фото - Єлизавета Серватинська / Суспільне

З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 01
З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 02
З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 03
З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 04
З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 05
З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 06
З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 07
З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 08
З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 09
З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 10
З журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим попрощались у Києві 11

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