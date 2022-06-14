Росіянка в лавах української армії: історія парамедика ЗСУ Анастасії Леонової. ВIДЕО

В лавах ЗСУ воюють легіонери з багатьох країн світу. Про це говорять не дуже охоче, проте на боці України також воюють і росіяни.

На відео, яке опублікував проєкт "Український свідок", Анастасія Леонова - росіянка, що воює за Україну, передає Цензор.НЕТ.

Жінка розповідає - спостерігала за тим, як люди в її країні поступово втрачали здоровий глузд. В Росії їй розповідали про те, що "в Києві не можна говорити російською" і що там "живуть фашисти". Коли Анастасія відповідала, що була в столиці України і ніяких фашистів там немає, то жінці відповідали, що їй "мабуть, показують якийсь інший Київ". Поступово Анастасія починалала розуміти, що збожеволіла не вона, а її оточення.

В якийсь момент не витримала: в 2015 році переїхала в Київ. Зі столицею України вона добре знайома: тут мешкала її бабуся, тому будучи дитиною, жінка проводила в Києві всі канікули.

Анастасія пройшла підготовку на базі "Правого сектору". Наразі вона є інструктором тактичної медицини і парамедиком ЗСУ. 25 лютого їй пропонували виїхати за кордон, але вона відмовилась. Захищає Україну з 6 березня: спочатку в добровольчому батальйоні, тепер - в медчастині ЗСУ.

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Анастасія Леонова є фігурантом справи Лісника. Хоча справу не розкрито досі, жінка доволі швидко вийшла з СІЗО через відсутність доказової бази. Також вона бореться з міграційною службою, в якій їй не хочуть давати українське громадянство - через те, що вона росіянка. З іншого боку, через відкриту кримінальну справу вона не підлягає екстрадиції.

"В окопах і з пораненими простіше. Вчити цілий батальйон легше, ніж воювати з міграційною службою", - каже жінка.

"Я знаходжусь серед найкращих людей світу", - додає вона. "Знаю кожного бійця - в кого нежить, в кого бронхіт. Я дуже багато працюю, тому в мене немає часу на образи".

Також Анастасія просить звернути увагу на жінок, які воюють за Україну: форма, яку вони отримують, розрахована на чоловіків. В ектремальних військових умовах це дуже незручно: форму доводиться ушивати і пристосовуватись до неї.

"Коли будемо звільняти Крим, мені обіцяли купальник в піксель", - жартує жінка.

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