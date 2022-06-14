ЗСУ збили за годину три російські крилаті ракети, запущені з Чорного моря, - Повітряні сили. ВIДЕО
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Сьогодні, 14 червня, у проміжку часу з 12.20 по 13.20, Повітряні Сили Збройних Сил України збили одразу три крилаті ракети (імовірно "Калібр") запущені по території України з акваторії Чорного моря.
Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.
"Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряного командування "Центр", дві - зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомлені.