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ЗСУ збили за годину три російські крилаті ракети, запущені з Чорного моря, - Повітряні сили. ВIДЕО

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Сьогодні, 14 червня, у проміжку часу з 12.20 по 13.20, Повітряні Сили Збройних Сил України збили одразу три крилаті ракети (імовірно "Калібр") запущені по території України з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряного командування "Центр", дві - зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомлені.

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Топ коментарі

  • Solsky Wasyl
    Супер! Молодці, зберегли життя людям.
  • Чайка Київ
    Дякуємо вам, рідненькі.
  • Al-Goritm Ain-Moment
    Сьогодні наші ЗСУ просто молодці! Втім, як і завжди!
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