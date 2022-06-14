Новини • Відео • Війна У Новій Каховці знищено склад боєприпасів російських окупантів. ВIДЕО 17:57 14.06.2022 20 27543 ЗСУ знищили склад боєприпасів військ РФ у Новій Каховці. Про це повідомоляє Цензор.НЕТ. Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти не дають провести ремонт на Каховській ГЕС, Нову Каховку почало затоплювати, - Генштаб армія РФвійнаНова Каховказнищення Поділитися Поділитися у Facebook Поділитися у Twitter Поділитися у Telegram Поділитися у WhatsApp Поділитися у Viber Скопіювати посилання Коментувати