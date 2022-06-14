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У Новій Каховці знищено склад боєприпасів російських окупантів. ВIДЕО

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ЗСУ знищили склад боєприпасів військ РФ у Новій Каховці.

Про це повідомоляє Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • esperansa002014
    Браво ВСУ!
  • Right Right 2d264255
  • Игорь Юрьевич 0f4c2b2c
    Красівоє!
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