Росія придумала нову схему постачання гарматного м’яса на передову - наймають чоловіків на "гуманітарну" роботу, - СБУ. ВIДЕО

Російські рекрутингові компанії зараз шукають "добровольців" для армії. Пропонують непогані зарплати на "відновленні" окупованих територій на сході України – розбирати завали чи вантажити гуманітарну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У повідомленні зазгачається: "Про це слідчим СБУ розповів полонений загарбник, який приїхав за контрактом нібито у якості "різноробочого".

Але, за його словами, вибір у таких контрактників невеликий: послужити "гарматним м’ясом" у складі незаконних збройних формувань "ЛНР/ДНР" або бути розстріляними за відмову.

Зокрема, цей уродженець удмуртії підписав контракт із зс рф на 2 місяці.

На розчистці території школи він працював лише перший тиждень. А потім разом із іншими 32 "колегами" його відправили в Золоте у підпорядкування так званої "ЛНР".

І в них усе склалося не надто добре: "С этих 32 человек: 7 попало в плен, 6 ушло обратно, остальные 200-ые. Я сам получил ранение".

Наразі з ним працюють слідчі та контррозвідники СБУ".

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