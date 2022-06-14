Сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося "підрізати крила" російським ракетам, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський 14 червня виступив із традиційним щоденним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Ми знову й знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави її поки немає в достатній кількості, але саме в нашої держави й саме зараз – найбільша у Європі потреба в такій зброї.

Затягування з її наданням не може мати виправдань. Постійно наголошуватиму на цьому, говорячи з нашими партнерами. Перші запити на протиракетні системи ми зробили ще задовго до повномасштабного вторгнення.

І цього тижня буде багато різних переговорів – і не тільки з європейськими політиками, яким до снаги надати Україні сучасні протиракетні системи", - зазначається у повідомленні.

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