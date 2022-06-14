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Сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося "підрізати крила" російським ракетам, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський 14 червня виступив із традиційним щоденним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Ми знову й знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави її поки немає в достатній кількості, але саме в нашої держави й саме зараз – найбільша у Європі потреба в такій зброї.

Затягування з її наданням не може мати виправдань. Постійно наголошуватиму на цьому, говорячи з нашими партнерами. Перші запити на протиракетні системи ми зробили ще задовго до повномасштабного вторгнення.

І цього тижня буде багато різних переговорів – і не тільки з європейськими політиками, яким до снаги надати Україні сучасні протиракетні системи", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетного удару по Одещині. Підрозділ ППО знищив 2 ракети "Онікс", - ОК "Південь"

Топ коментарі

  • Дмитрий Курепин
    Язык себе подрежь, долбень
  • Maxim Ak-Murza
    Да, а если бы ты, Боневтик, не дал команду "фас" в истории с клистронами, было бы гораздо лучше. И смертей среди мирного населения было бы меньше.
  • Ан Мур
    клінстрони встановили на С-300
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