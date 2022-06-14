Вчителька року з Мелітополя Анна Бут просить світову спільноту врятувати від росіян місто та всі окуповані території. ВIДЕО

У мережі з'явилися кадри звернення до світової спільноти вчительки з Мелітополя, володарки премії Global Teacher Prize Ukraine Анни Бут. Вона просить врятувати місто та всі окуповані території від російської армії.