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Вчителька року з Мелітополя Анна Бут просить світову спільноту врятувати від росіян місто та всі окуповані території. ВIДЕО

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У мережі з'явилися кадри звернення до світової спільноти вчительки з Мелітополя, володарки премії Global Teacher Prize Ukraine Анни Бут. Вона просить врятувати місто та всі окуповані території від російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення Анни Бут опублікував телеграм-канал "Свободный Мелитополь".

Вчителька року з Мелітополя благає світову спільноту врятувати місто. Вона просить увесь світ звернути увагу на Мелітополь та інші населені пункти України, які перебувають під окупацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти влаштували теракти в Мелітополі та Бердянську з метою дискредитації України, - ISW

Топ коментарі

  • Микола Чуприна
    не реагує на біль? а по яйцам молотком пробывали?
  • Ulrich Shtal
    Нещасні люди, що перебувають під владою рашистських терористів. Там іде геноцид українців. Дуже шкода людей, яким не вдалося вирватися звідти. Має бути кара усім тим хто бере у цьому участь.
  • 5 копійок
    Клоуняра здав Мелітополь і залишається уповати лише на світову спільноту.
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