Вчителька року з Мелітополя Анна Бут просить світову спільноту врятувати від росіян місто та всі окуповані території. ВIДЕО
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У мережі з'явилися кадри звернення до світової спільноти вчительки з Мелітополя, володарки премії Global Teacher Prize Ukraine Анни Бут. Вона просить врятувати місто та всі окуповані території від російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, звернення Анни Бут опублікував телеграм-канал "Свободный Мелитополь".
Вчителька року з Мелітополя благає світову спільноту врятувати місто. Вона просить увесь світ звернути увагу на Мелітополь та інші населені пункти України, які перебувають під окупацією.