"Захистимо майбутнє разом", - група військових на чолі з Наєвим відвідали Запорізьку лікарню, де лікують дітей, поранених внаслідок обстрілів. ВIДЕО

В Україні зростає покоління дітей, що на власні очі побачило війну та пройшло скрізь її безжалісне полум’я. Саме їм незабаром доведеться жити у країні, що стане на новий шлях економічного та культурного розвитку, будувати та укріплювати її у майбутньому.

Тож сьогодні для військових вкрай важливо, щоб діти не лише відчували їхню підтримку, а й розуміли, що Збройні Сили України – це ті, хто захищає і допомагає. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

Як зазначається, яскравим прикладом тісної співпраці з лікарями є візит до Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні групи військових на чолі з командувачем сил оборони генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.

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Військовослужбовці ознайомилися з умовами роботи медиків та передали їм у користування апарат штучної вентиляції легенів, медикаменти, медичні розхідники, хірургічні нитки та багато іншого, що допоможе персоналу продуктивніше лікувати, а їхнім маленьким пацієнтам скоріше відновлювати свої сили.

"Саме тут лікарі рятують життя дітей, яких було поранено внаслідок зухвалих та жорстких дій російських військових. Через бомбардування та обстріли українських міст та селищ в Україні постраждало дуже багато дітей. Я хочу звернутися до усіх, хто має можливість допомагати одужанню та реабілітації маленьких пацієнтів", - зауважив Наєв.

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Під час відвідання закладу військові поспілкувалися з дітьми. Зокрема, з підлітком із Донеччини, якому осколками поранило ногу: незважаючи на важке поранення, він намагається не падати духом та сподівається на швидке відновлення. Ще одного хлопчика застали за процесом перев’язування - у нього численні осколкові поранення руки.

Юні пацієнти отримали солодкі гостинці. Крім того, дітям, які лікуються у закладі, військові передали книжки сучасного письменника Бориса Кутового, а також малюнки від юних американців, які таким чином виявили бажання підтримати своїх українських ровесників.