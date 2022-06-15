Дружини захисників "Азовсталі" звернулися до журналістів: Покажіть, в яких умовах утримують наших героїв. ВIДЕО
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Рідні полонених захисників "Азовсталі" закликали журналістів відвідати колонію в окупованій Оленівці та показати, в яких умовах росіяни утримують їхніх близьких.
Вони записали відеозвернення до представників ЗМІ та до співробітників Червоного Хреста, повідомляє Цензор.НЕТ.
Жінки просять представників міжнародних ЗМІ відвідати колонію в Оленівці на окупованій території та створити сюжети про стан і про умови перебування захисників Маріуполя, які там перебувають.
Багато хто з коханих та родичів оборонців "Азовсталі" не чув їхнього голосу з моменту, як бійці покинули завод. При тому, що за Женевською конвенцією, полонені мають право двічі на тиждень дзвонити близьким.
"Ми не маємо забувати героїв "Азовсталі"! Світ має знати правду та бачити те, що було обіцяно", - наголосили рідні героїв.