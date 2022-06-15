Дружини захисників "Азовсталі" звернулися до журналістів: Покажіть, в яких умовах утримують наших героїв. ВIДЕО

Рідні полонених захисників "Азовсталі" закликали журналістів відвідати колонію в окупованій Оленівці та показати, в яких умовах росіяни утримують їхніх близьких.

Вони записали відеозвернення до представників ЗМІ та до співробітників Червоного Хреста, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Жінки просять представників міжнародних ЗМІ відвідати колонію в Оленівці на окупованій території та створити сюжети про стан і про умови перебування захисників Маріуполя, які там перебувають.

Багато хто з коханих та родичів оборонців "Азовсталі" не чув їхнього голосу з моменту, як бійці покинули завод. При тому, що за Женевською конвенцією, полонені мають право двічі на тиждень дзвонити близьким.

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"Ми не маємо забувати героїв "Азовсталі"! Світ має знати правду та бачити те, що було обіцяно", - наголосили рідні героїв.