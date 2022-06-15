Новини Відео • Війна

Дружини захисників "Азовсталі" звернулися до журналістів: Покажіть, в яких умовах утримують наших героїв. ВIДЕО

11 70741
Рідні полонених захисників "Азовсталі" закликали журналістів відвідати колонію в окупованій Оленівці та показати, в яких умовах росіяни утримують їхніх близьких.

Вони записали відеозвернення до представників ЗМІ та до співробітників Червоного Хреста, повідомляє Цензор.НЕТ.

Жінки просять представників міжнародних ЗМІ відвідати колонію в Оленівці на окупованій території та створити сюжети про стан і про умови перебування захисників Маріуполя, які там перебувають.

Багато хто з коханих та родичів оборонців "Азовсталі" не чув їхнього голосу з моменту, як бійці покинули завод. При тому, що за Женевською конвенцією, полонені мають право двічі на тиждень дзвонити близьким.

Читайте: У Росії заявляють, що етапували понад тисячу військових з "Азовсталі"

"Ми не маємо забувати героїв "Азовсталі"! Світ має знати правду та бачити те, що було обіцяно", - наголосили рідні героїв.

Топ коментарі

  • Kucher
    Хочеться вірити, що герої Азовсталі, наші герої, пройдуть і пекло полону.

    А боневтіку і його посіпакам, ще прийдеться відповісти, чому стільки наших героїв зараз в полоні.
  • 5 копійок
    Зелений зрадник здав їх і забув. Позбавився свідків свого гівнокомандування.
  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини