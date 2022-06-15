Маріуполь чинить опір: Вбито працівника МНС РФ, спалено два тягача та три причепа окупантів. ВIДЕО

В окупованому Маріуполі місцеві чинять спротив рашистам.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Місто не прийняло окупацію. Потроху пасивний спротив з саботажу переходить в активну фазу. 9 червня на Таганрозьському шосе на стоянці техніки мчс росії раптом згоріли два тягача та три великих причепа до вантажівок. Причину названо - підпал.

11 червня на передодні святкування дна росії в натовпі за гуманітаркою біля "Метро" невідомий вдарив ножем в спину працівника мчс росії. Поранення виявилось смертельним. Просто підтверджені факти. Більше не можу коментувати зі зрозумілих причин. Кажемо вам, мразота. Починайте озиратись. Відплата вже поруч", - йдеться в повідомленні.

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