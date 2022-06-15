Заблоковано київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних "адміністрацій" на Донбасі. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зокрема, як зазначається, ця компанія постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів.
Одержані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій направляли на фінансування угруповань так званих "Л/ДНР", які беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України.
"За допомогою нелегального програмного продукту окупанти перерахували до "бюджету" бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті. Крім того, через онлайн-сервіс сплати за "комунальні послуги" загарбники отримували доступ до установчих даних місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що цей незаконний бізнес організувала керівник компанії. Через особисті зв’язки вона укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їх комп’ютерних систем.
"Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались більше 10 працівників. Для маскування протиправної діяльності їх розосередили у різних регіонах, у тому числі на тимчасово окупованих територіях. Серед основних "замовників" послуг були захоплені окупантами підприємства і установи газо- та водопостачання", - зауважили в СБУ.
Наразі одному з учасників схеми повідомлено про підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації). Питання щодо оголошення про підозру іншим причетним вирішується.
Досудове розслідування триває.