Новини Відео • Війна

Заблоковано київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних "адміністрацій" на Донбасі. ВIДЕО

8 33518
Кіберфахівці Служби безпеки викрили столичну компанію, яка займалася ІТ-підтримкою захоплених ворогом підприємств та установ у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зокрема, як зазначається, ця компанія постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів.

Одержані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій направляли на фінансування угруповань так званих "Л/ДНР", які беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України.

"За допомогою нелегального програмного продукту окупанти перерахували до "бюджету" бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті. Крім того, через онлайн-сервіс сплати за "комунальні послуги" загарбники отримували доступ до установчих даних місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що цей незаконний бізнес організувала керівник компанії. Через особисті зв’язки вона укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їх комп’ютерних систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 940 заяв про колаборантів надіслали українці у чатбот "єВорог"

"Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались більше 10 працівників. Для маскування протиправної діяльності їх розосередили у різних регіонах, у тому числі на тимчасово окупованих територіях. Серед основних "замовників" послуг були захоплені окупантами підприємства і установи газо- та водопостачання", - зауважили в СБУ.

Наразі одному з учасників схеми повідомлено про підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації). Питання щодо оголошення про підозру іншим причетним вирішується.

Досудове розслідування триває.

Топ коментарі

  • Дмитрий Томилин 8f4af3d4
    Уточните, а с какого года КАМПАШКА працювала, как же она так расцвела, ведь война восемь лет? Также, как и Медвейчук? А где парниша Мураев? Куда они все подевались? Воюют?
  • Mykhailo Stepanov
    зная некоторые аспекты работы нашего СБУ, не нужно спешить верить всему написаному. Генерал Наумов подтвердит
  • Small Jerboa
    Якщо арештувати всіх зрадників та калоборантів, то війна завершилась би за ТИЖДЕНЬ повною перемогою України!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини