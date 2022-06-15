"Численні людські втрати, страждання та руйнування, які тривають місяцями": прем'єри Чорногорії та Албанії відвідали Ірпінь і Бородянку. ВIДЕО
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Прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович та глава уряду Албанії Еді Рама у середу відвідали Ірпінь та Бородянку, які постраждали через російське вторгнення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович опублікував відео на своїй сторінці у Facebook.
"Ми співчуваємо Україні через численні людські втрати, страждання та руйнування, які тривають місяцями", - написав Абазович.
На відео можна побачити лідерів Чорногорії та Албанії біля зруйнованих російськими військами будинків, під час візиту їх супроводжував мер Ірпеня.
Абазович та Рама також відвідали Бородянку і на власні очі побачили руйнування, спричинені російськими обстрілами.
Пізніше глави урядів Албанії та Чорногорії мають зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.