Артилеристи з 80-ї бригади знищили дев'ять одиниць військової техніки та склад з боєприпасами. ВIДЕО

13 червня 2022 року артилеристи з 80-ї бригади знищили дев'ять одиниць військової техніки та склад з боєприпасами під час боїв на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це бійці пишуть на своїй сторінці в соцмережі та публікують відео успішной атаки.

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"Так би мовити, зірвали черговий, "гарматний" "джек-пот"! І який! А саме, під час проведення загальної системи вогневого враження, в районі населеного пункту N. (східний напрямок), артилерія 80 бригади знищила: два комплекси реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) 9К57 "Ураган" калібру 220 мм, одну бойову транспортно заряджаючу машину (БТЗМ) до "Урагану", один БТР, бронеавтомобіль "Тигр", дві вантажівки, та склад з боєприпасами (судячи по силі вибуху, ймовірно, з ракетами до "Урагану"). Крім того, протитанкові підрозділи 80 бригади, в той же день, протитанковим ракетним (ПТРК) комплексом "Стугна-П", спалили ворожий танк і БМП! І все за на протязі одного дня!!! Знову рекорд! Слава ДШВ!", - пишуть воїни у коментарі до відео.

Як вже повідомляли ЗМІ, в травні 2022 року, під час спроби російських окупантів навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець, підрозділи артилерії 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ, здобули своєрідний рекорд: протягом двох діб, підбили 73 одиниці ворожої бронетехніки (танки, БМП, БМД, МТЛБ, БТР).

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