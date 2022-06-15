"Штаба нет. Разбило нах#й. Все полковники, генералы там были", - окупант розповідає близьким про атаку ЗСУ. АУДIО

Українські військовослужбовці завдали удару по штабу російських окупантів у Харківській області, в якому знаходилося командування окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про успішну атаку українських військових стало відомо з перехопленої СБУ розмови окупанта з близькими. За його словами, через знищення штабу російські загарбники, які вижили, опинилися без забезпечення і електропостачання, тому не можуть навіть зарядити телефони, щоб зв’язатися з рідними.

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