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"Штаба нет. Разбило нах#й. Все полковники, генералы там были", - окупант розповідає близьким про атаку ЗСУ. АУДIО

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Українські військовослужбовці завдали удару по штабу російських окупантів у Харківській області, в якому знаходилося командування окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про успішну атаку українських військових стало відомо з перехопленої СБУ розмови окупанта з близькими. За його словами, через знищення штабу російські загарбники, які вижили, опинилися без забезпечення і електропостачання, тому не можуть навіть зарядити телефони, щоб зв’язатися з рідними.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    А шо ви хотіли "на учєніях"?
  • Прощай немытая раССея
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    І толька абосраниє лапті єщьо долга лєталі над мєстам дє бил лапатний штаб...
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