ООН відкриє у Львові офіс, який координуватиме роботу міжнародних гуманітарних організацій. ВIДЕО

ООН створює у Львові новий офіс. Він координуватиме роботу міжнародних гуманітарних організацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила під час брифінгу у медіацентрі Україна голова гуманітарного хабу ООН для заходу України Анна Палонка.

Діяльність офісу поширюватиметься на шість областей на заході України: Рівненську, Тернопільську, Волинську, Львівську, Закарпатську та Івано-Франківську. Його мета – координація усіх організацій, які нині підтримують Україну, для збільшення гуманітарної допомоги та соціально-правового захисту людей, які цього найбільше потребують.

"Ми зараз створюємо хаб у Львові - це офіс, який включатиме шість областей... І ми ставимо за мету координувати зусилля партнерів у всіх секторах", - розповіла Палонка.

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За її словами, серед пріоритетів являються продовольчі потреби, а також грошова допомога, притулки, освіта та підготовка до зими у цих галузях.

"Ми знаємо, що понад 240 тисяч переселенців перебувають у Львівській області, та в інших західних областях дуже багато ВПО, тому ми координуватимемо діяльність місцевих партнерів, неурядових організацій, ООН для того, щоб разом вони могли надавати ефективну допомогу", - розповіла голова гуманітарного хабу.

Як повідомлялося, незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування воєнних злочинів, вчинених Росією, почала працювати в Україні.