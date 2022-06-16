Нацгвардійці знищили рашистський РЕБ на Харківщині. ВIДЕО

Нацгвардійці знищили точку радіоелектронної боротьби російських окупантів (РЕБ) на Харківщині.

Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ, передає Цензор.НЕТ.

Гвардійці-артилеристи завдали влучного удару по устаткуванню радіолокаційної станції противника. Виявлення РЕБ та корегування вогню по ньому українські захисники здійснили за допомогою БПЛА.

"Накрили точку радіоелектронної боротьби противника. Таким чином позбавили його можливості робити радіоперехоплення наших сил, глушити сигнал наших радіостанцій", – зазначає командир підрозділу.

Філігранне знищення нашими бійцями російського РЕБ – не менш дошкульний для ворога удар, ніж втрата живої сили чи техніки. Окупанти використовують системи РЕБ як потужний асиметричний інструмент війни, який дозволяє нівелювати технічні переваги противника [без ефективного зв’язку жодна сучасна армія воювати не може]. Щороку РФ витрачає пів мільярда доларів на такі системи, кожна їхня бригада має роту РЕБ. Натомість українські військові вибивають цей електронний меч із рук деспотичних варварів, які тероризують світ у 21 столітті. До того ж санкції Заходу ускладнюють відновлення парку РЕБ рашистів.

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