Фермери Мелітополя підсунули окупантам отруєну черешню, - мер Федоров. ВIДЕО

Мелітопольські фермери віддали рашистам отруєну черешню, що викликало масове захворювання у рашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі телемарафону мер Іван Федоров.

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"Черговий подарунок наші фермери приготували рашистам - це нещодавно оброблена черешня, яка викликала масове захворювання у тих рашистів, хто крав її у фермерів. Це черговий вид партизанського опору, який є на території Мелітопольського району. Не треба нічого у нас красти! Це все вирощувалося наполегливою працею наших фермерів", - пояснив очільник міста.

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