Новини Відео • Війна

Фермери Мелітополя підсунули окупантам отруєну черешню, - мер Федоров. ВIДЕО

35 64869
Мелітопольські фермери віддали рашистам отруєну черешню, що викликало масове захворювання у рашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі телемарафону мер Іван Федоров.

"Черговий подарунок наші фермери приготували рашистам - це нещодавно оброблена черешня, яка викликала масове захворювання у тих рашистів, хто крав її у фермерів. Це черговий вид партизанського опору, який є на території Мелітопольського району. Не треба нічого у нас красти! Це все вирощувалося наполегливою працею наших фермерів", - пояснив очільник міста.

Читайте: Окупанти хочуть скуповувати мелітопольську черешню у фермерів за безцінь

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Що буде з тими фермерами після цієї заяви Федорова?
  • Злий Грицько
    Кацап?
  • Oleg Zaporogec
    Мені одному хочеться ****** цього хвьодорова за довгий язик
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини