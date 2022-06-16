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Порошенко закликав німецький уряд надати Україні більше зброї: Це найкоротший шлях до миру. Ми готові виграти цю війну. ВIДЕО

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Петро Порошенко в ефірі телекомпанії Deutsche Welle закликав західних партнерів надати Україні якомога більше важкого озброєння. Порошенко наголосив - це найкоротший шлях до миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Слід чітко розуміти, що постачання зброї є найкоротшим шляхом до миру. Адже зараз Росія має вдесятеро більше артилерійських систем, більше гаубиць, ніж їх мають українські військові. Але навіть за цих умов українці змогли здивувати світ і зупинити так звану "другу найбільшу армію світу", яка звісно такою не є. Для миру потрібні всього лише три речі - зброя, зброя і зброя. Перший вимір такої зброї - це танки, гаубиці, протиракетні системи, винищувачі. Другий вимір - це ембарго та санкції. І третій вимір - депутінізація Росії", - пояснює Порошенко.

"Ми очікуємо, і не лише від наших американських партнерів, а й від німецьких партнерів, від інших держав-членів НАТО, на значне збільшення постачання зброї, ефективної зброї, що стало б зміною правил у цій війні. Можете собі уявити, що майбутнє Європи, майбутнє світу зараз залежить від 1000 бронемашин, 500 танків, 100 винищувачів, 300 реактивних систем залпового вогню? І це власне те, що ми розраховуємо отримати на озброєння для наших Збройних Сил. Ми не потребуємо НАТОвських солдатів на українській землі. Просто допоможіть нам врятувати Європу. Допоможіть нам зробити вашу роботу. Це також і мій заклик до німецького уряду - будьте пліч-о-пліч з нами, адже це є життєво важливим для майбутнього Європи", - говорить Порошенко.

"Ми готові виграти цю війну. І я абсолютно впевнений у тому, що демократія потребує захисту. Більше зброї для України - це шлях до миру, а більше зброї для Росії - це шлях до повноцінної катастрофи в Європі. Адже хто знає, хто буде наступним? Путін вважає, що навіть Дрезден, де він колись служив багато років тому, це місто теж є його землею. А завтра він може постукатися в двері Польщі, країн Балтії. І як знати, може і будь-якої іншої держави в Європі. І саме тому ми повинні депутінізувати Росію", - наголошує Порошенко.

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"Українські військові виконують сьогодні справді історичну місію, і я пишаюся тим, що з 2014 року ми змогли створити такі Збройні Сили, які змогли здивувати весь світ. Які демонструють свою ефективність. Які демонструють відповідальність. Ми захищаємо нашу землю, свої сімʼї, літніх людей. І ми захищаємо наше майбутнє", - наголосив п’ятий президент.

Він також зауважив, що Путін розуміє лише мову сили.

"Коли ви слабкі, ви не знайдете з ним жодного компромісу. І ті країни, які пропонують віддати Путіну якісь території, вони мають розуміти, що таким чином вони пропонують улестити тигра. Це лише створить підстави для Путіна піти далі. А тому, моє прохання, мій заклик до вас - жодного умиротворення з Путіним. Нам потрібно більше зброї для того, щоб зробити і вашу роботу. Нам потрібно більше зброї, щоб врятувати Європу", - резюмує Порошенко.

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Топ коментарі

  • Стрелок
  • Amber
    Був би сьогодні при владі Порошенко , виглядало би все по іншому , а можливо і повномасштабного вторгнення не було б взагалі !😠
  • volley
    Драги, Шольц и Макрон вместе в украинском поезде. Это историческое фото. На самом деле.

    Украинцы недовольны поддержкой Европы. Украинцы вообще постоянно недовольны. Украинские политики в курсе. Теперь в курсе и европейские политики. И вообще, почему они не в плацкарте?

    Об этом на своей странице в Facebook пишет Сергей Фурса, информирует UAINFO.org.

    Украинцы кричат «зрада». Макрон, дескать, склоняет нас к переговорам с Путиным. Макрон действительно сказал, что мы обречены на переговоры с Путиным или кто там в этот момент будет в Кремле за главного. Но он сказал об этом в конце фразы. А в начале прозвучало, что Украина должна выиграть эту войну, «Мы» должны им в этом помочь и потом все равно будут переговоры. При этом, французы говорят даже о победе, которые включают возврат Крыма. И да, зафиксировать это надо на переговорах. Так что, с этим кто-то спорит? Или мы ожидаем, что мы войдем в Кремль и сожжем Москву? А если нет, то как закончить все это без переговоров? Или Макрон должен спеть песню «Путин-Х..ло» и только тогда украинцы будут довольны президентом, которого себе выбрали французы? Так только тогда будет разорван канал дипломатической связи с Путиным.

    Кстати, если кто-то думает, что Макрон получает удовольствие от звонков Путина, то он сильно ошибается. Макрон вынужден часами общаться с безумным кремлевским дедом, десятиминутные цитаты которого заставляют нас рвать на себе волосы и кричать. А Макрон слушает это часами. Он что, мазохист? Может можно понять, что это его роль. Коммуникатора от Запада. Чтобы не оборвать связь. Чтобы в конце, когда помощь Запада Украине поможет выкинуть Путина к черту с нашей земли, можно было сесть и поговорить. И за столом был кто-то, кто бы этот разговор модерировал. Или вы хотите видеть там Эрдогана, который по ходу дела отпишет себе Крым?

    Шольц? Это действительно странная история. У нас всегда были сильные ожидания от Германии. И как от страны и как от лидера Европейского Союза. И слишком много заявлений лидера Германии расходятся с делом. Но, при этом, если посмотреть на статистику военной помощи, то немцы неожиданно окажутся на четвертом месте. Цифры говорят точнее, чем эмоции. Плюс, крайне важна роль Германии как лидера Европейского союза. А те санкции, которая Европа ввела против России уже очень сильно превосходят наши самые смелые ожидания. Да, они ниже желаний. Но больше ожиданий.

    А Драги? Позиция Италии сейчас гораздо более проукраинская, чем мы могли представить.

    Да, Европа дает нам мало оружия. Да и рынок оружия, зараза, такой сложный и специфический. Все эти ограничения на реэкспорт и так далее. Но беда в том, что Европа давно жила в мире, в котором оружие просто не нужно. В котором война невозможна в принципе. А если что, всегда есть США и их армия. И поэтому произошла демилитаризация Европы. Им просто реально мало есть что дать нам.

    Украинцы недовольны. А русские? Ведь логично, если украинцы недовольны Макроном и Шольцом, то русские должны быть довольны? Ведь украинцы думают, что Шольц и Макрон большие друзья Путина? А русские резко сокращают поставки газа в Германию и Францию. Прям сильно резко. Прям прямо сейчас, когда ЕС готовится дать Украине статус кандидата, когда Макрон, Шольц и Драги едут в поезде. Поток по Северному потоку сократился более чем на 50%. Почувствовали немцы. Почувствовали французы. Вряд ли это результат «довольного Путина». Вряд ли пасквили Медведева, которые, не приходя в сознания пишет в свой телеграмм грязные ругательства как про Украину, так и про Шольца, свидетельствуют о большой дружбе.

    Европа покупает российский газ и нефть? Да, пока покупает. Но например экспорт российского газа в страны «не бывшего СССР» в этом году упали на 30%. Нефтяное эмбарго приведет к тому, что продажи нефти в страны ЕС к концу года упадут в 10 раз. Это все, кстати, приводит в том числе и к замедлению экономики Европы. Можно было бы сократить резче? Да, наверное. Если бы политики забыли об интересах собственных избирателей. Но тогда в Европе выбрали бы других политиков. И уж тогда фото лидеров Германии, Франции и Италии в украинском поезде было бы невозможной фантастикой.

    Мир просто сложнее, чем нам кажется…

    И да, российская пропаганда никуда не делась. И в Украине тоже. Множество тараканов еще вылезут из своих щелей. А часть уже повылазила. И на что, как вы думаете, они бросят все свои усилия? Когда уже нельзя будет говорить украинцам о том, что Россия хорошая. Вся мощь российской пропаганды будет направлена на идею «Запад плохой». Наверное, не стоит им помогать….
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