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"Що ж ти робиш, Гриша?!", - односельчани з Вінниччини звернулись до командира російського фрегата "Адмірал Макаров" Брєєва, що віддає накази обстрілювати Україну "Калібрами". ВIДЕО

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Колишній капітан ВМС України, уродженець села Бабчинці на Вінниччині після окупації Криму зрадив присягу і тепер командує російським фрегатом "Адмірал Макаров", з борту якого ведуться постійні обстріли України крилатими ракетами "Калібр".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, журналісти "Радіо Свобода" побували на батьківщині зрадника та вбивці і розпитали про нього у односельчан.

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Топ коментарі

  • Вова БК
    Ваш "Гриша" потвора та мерзота, яка буде відповідати перед законом
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Гриша лише одна з тих мерзенних гнид про яких попереджав ще Симон Петлюра...
  • Paul Foxen
    Немає гірше потвори в світі, ніж окацаплений українець - це істота надзвичайної підлості і жорстокості
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