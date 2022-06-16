"Що ж ти робиш, Гриша?!", - односельчани з Вінниччини звернулись до командира російського фрегата "Адмірал Макаров" Брєєва, що віддає накази обстрілювати Україну "Калібрами". ВIДЕО

Колишній капітан ВМС України, уродженець села Бабчинці на Вінниччині після окупації Криму зрадив присягу і тепер командує російським фрегатом "Адмірал Макаров", з борту якого ведуться постійні обстріли України крилатими ракетами "Калібр".