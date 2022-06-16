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"Красиво дымят макаки, больше летать не будут!": Український захисник із ССО "Азов" Бецик збив гелікоптер окупантів. ВIДЕО

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ССО "Азов" із ПЗРК "Стінгер" збили російський бойовий гелікоптер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Пізніше стало відомо, що це зробтили бійці ССО "Азов". Вони опублікували оригінальні кадри ураження російського гелікоптера Мі-24 в Запорізькій області. Прицільний вистріл ракетою з ПЗРК "Стінгер" здійснив боєць ССО АЗОВ на псевдо Бецик.

Палаючий вертоліт окупантів здійснив "незаплановану" посадку просто посеред українського поля. Тепер це його постійне місце дислокації.

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Топ коментарі

  • вася василич be2875c1
    які новини хороші хлопці ви найкращі
  • Elvis2
    Эффектно, что звиздец !!! Радует судьба экипажа.
  • Vika Lysenko
    Слава нашим Супер Героям ❤️💙💛🙏🙏🙏👍👍👍👍✊✊✊✊ЗСУ‼️
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