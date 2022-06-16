"Красиво дымят макаки, больше летать не будут!": Український захисник із ССО "Азов" Бецик збив гелікоптер окупантів. ВIДЕО

ССО "Азов" із ПЗРК "Стінгер" збили російський бойовий гелікоптер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Пізніше стало відомо, що це зробтили бійці ССО "Азов". Вони опублікували оригінальні кадри ураження російського гелікоптера Мі-24 в Запорізькій області. Прицільний вистріл ракетою з ПЗРК "Стінгер" здійснив боєць ССО АЗОВ на псевдо Бецик.



Палаючий вертоліт окупантів здійснив "незаплановану" посадку просто посеред українського поля. Тепер це його постійне місце дислокації.