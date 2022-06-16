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Переговори щодо закінчення війни не відбуваються виключно через позицію Росії, - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Сьогодні справді історичний день – Україна відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав. І зокрема підтримку нашого руху у Європейський Союз. Усі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори щодо закінчення війни. Виключно через позицію Росії, яка намагається тільки залякувати всіх у Європі та продовжувати руйнацію України, а не шукати шлях до миру. Ми ж продовжимо боротися, поки не гарантуємо нашій державі повну безпеку", - сказав Зеленський.

Також читайте: Росія не сяде за стіл переговорів, поки відчуває свою силу, - Зеленський

Топ коментарі

  • Ан Мур
    ти хоч скажи, що саме під терміном "шлях до миру" ти маєш на увазі!
    Бо в тебе невизначена позиція стосовно того, чим має закінчитися війна касапами, з ******! Сім п'ятниць на тиждень. І жодного разу не сказав, що це має бути виведення всіх касапських військ з окупованих територій включно з Кримом і встановлення там української виконавчої влади!
  • Семен Шкаралупа
    Допоки воно при владі зраду шукати не треба.
  • Nick Nemo
    Хрипатый, пойми, переговоры для параши - способ узаконить оккупацию украинской земли! Ни для чего более они кацапам не нужны. Это даже клоун может понят.
    Зелебобик, ты же не самый тупой клоун, правда? Или... 🤢
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