Переговори щодо закінчення війни не відбуваються виключно через позицію Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Сьогодні справді історичний день – Україна відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав. І зокрема підтримку нашого руху у Європейський Союз. Усі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори щодо закінчення війни. Виключно через позицію Росії, яка намагається тільки залякувати всіх у Європі та продовжувати руйнацію України, а не шукати шлях до миру. Ми ж продовжимо боротися, поки не гарантуємо нашій державі повну безпеку", - сказав Зеленський.

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