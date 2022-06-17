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Російський літак Су-25 впав під час тренувального польоту у Бєлгородській області. ВIДЕО

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У Бєлгородській області РФ сьогодні під час планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії російський літак Су-25.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоту вдалося катапультуватися. За інформацією росЗМІ, причиною аварії могла стати технічна несправність. Однак, в соцмережах зазначають, що літак упав через те, що зачепився за лінію електропередач. 

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Топ коментарі

  • Player New
    Всі ми знаємо що там за навчання на бєлгородскій народній республіці.
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Переможці в номінації дебіли року
  • растуди
    Це дуже гарне тренування - продовжуйте і надалі
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