Окупанти обстрілювали Чернігівщину снарядами з пропагандистськими агітками часів агресії РФ в Ічкерії: "Громадяни Чеченської Республіки! Вас намагаються втягнути в збройне протистояння". ВIДЕО
Про це Єнін розповів у прямому етері всеукраїнського телемарафону UАразом, інформує Цензор.НЕТ із посилання на портал МВС.
"У середині він ніс пропагандистську отруту. Що цікаво, ці пропагандистські листівки призначені мешканцям Чеченської республіки. Чи переплутали, чи просто не заморочуються. Але ці листівки висипались на голови українців", – заявив перший заступник очільника МВС.
Єнін продемонстрував також самі листівки, що висипалися зі снаряду на Чернігівщині, із таким змістом: "Громадяни Чеченської Республіки! Вас намагаються втягнути в збройне протистояння з федеральними військами. Вас намагаються змусити захищати чужі вам інтереси. Інтереси місцевих магнатів, керівників банд терористів".
Також перший заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що через застарілість російських боєприпасів на голови мирних співвітчизників, падає ще більше, ніж могло б впасти, оскільки вік цих боєприпасів не гарантує точності.