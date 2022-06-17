"Койот, живий? "Бджілки" полетіли", - українські воїни створили високомобільну РСЗВ з пускової установки від літака, пікапа та причепа з написом "Бджоли". ВIДЕО
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Українські військові створили високомобільну РСЗВ з ракетного блоку Б-8М1, що використовується на літаках, пікапа та причепа з написом "Бджоли".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойового використання такої РСЗВ опублікований у соцмережах.
Установка стріляє некерованими 80-міліметровими ракетами С-8 радянського зразка, має меншу дальність, ніж РСЗВ "Град", але є досить ефективною зброєю.