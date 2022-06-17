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"Койот, живий? "Бджілки" полетіли", - українські воїни створили високомобільну РСЗВ з пускової установки від літака, пікапа та причепа з написом "Бджоли". ВIДЕО

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Українські військові створили високомобільну РСЗВ з ракетного блоку Б-8М1, що використовується на літаках, пікапа та причепа з написом "Бджоли".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойового використання такої РСЗВ опублікований у соцмережах.

Установка стріляє некерованими 80-міліметровими ракетами С-8 радянського зразка, має меншу дальність, ніж РСЗВ "Град", але є досить ефективною зброєю.

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Топ коментарі

  • Єто Другоє
    ******... І проти таких асів, котрі творять чудеса на полі бою, збирають і складають РСЗВ (!) на пустому місці ЙТИ ВІЙНОЮ??? Це ж потрібно бути повним їбланом, або підаРуснею, аби зважитись на це! Слава Україні!!!
  • Fedir Syzyi
    Молодці!
  • Топ Ган
    ...було навіть таке
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