"Койот, живий? "Бджілки" полетіли", - українські воїни створили високомобільну РСЗВ з пускової установки від літака, пікапа та причепа з написом "Бджоли". ВIДЕО

Українські військові створили високомобільну РСЗВ з ракетного блоку Б-8М1, що використовується на літаках, пікапа та причепа з написом "Бджоли".