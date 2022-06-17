"Війна для мене завершиться тільки тоді, коли повернемо всі території": "Азовець" Богдан Цимбал, який під час оборони Маріуполя втратив родину. ВIДЕО

Боєць полку "Азов" Богдан Цимбал (позивний Воґ) розповів про бої за Маріуполь та історію свого порятунку після поранення на "Азовсталі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Богдан у 20 років командував взводом під час оборони Маріуполя. Мати, бабуся та дядько Цимбала загинули, коли в їхню квартиру вистрілив російський танк. А батько - коли потрапив до рук рашистів.

Його брат загинув під час боїв на "Азовсталі".

22 березня Воґ дістав поранення в бою проти окупантів. В нього влучили 6 куль рашистів, пізніше воїна евакуювали з "Азовсталі" на гелікоптері.

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