Окупанти обстрілюють Лисичанськ, тривають запеклі бої в Сєверодонецьку, - Гайдай. ВIДЕО
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Ситуація на Луганщині залишається дуже важкою.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжуються запеклі бої в Сєверодонецьку. Обстрілюється Лисичанськ. В районі Золотого і Тошківки йдуть дуже важкі бої. Кажуть, що орки втомлюються. Ті, хто приходять втомлюються, але щось вони якось поки не закінчуються, як таргани лізуть з усіх щілин", - сказав він.
За словами Гайдая, триває підвезення гуманітарних вантажів, а також здійснюється "тиха" евакуація без попередніх анонсів.
"У Сєверодонецьку йдуть бої, місто не захоплене, як каже русня. А в Лисичанську дуже потужні обстріли, на жаль, дуже часто є загиблі... Дуже важко, війна не закінчується", - підсумував очільник ОВА.