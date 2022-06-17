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Підрозділи Бучанської самооборони продовжують вишкіл особового складу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У п’ятницю, 17 червня, відбулися чергові заняття Бучанської самооборони з тактики бою.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, бійці відпрацювали взаємодію бойових п’ятірок під час захоплення взводного опорного пункту противника.

Заняття проводилися на території величезного укріпленого району поряд з селом Луб’янка.

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Підрозділи Бучанської самооборони продовжують вишкіл особового складу 01
Підрозділи Бучанської самооборони продовжують вишкіл особового складу 02
Підрозділи Бучанської самооборони продовжують вишкіл особового складу 03
Підрозділи Бучанської самооборони продовжують вишкіл особового складу 04

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Підрозділи Бучанської самооборони продовжують вишкіл особового складу 05
Підрозділи Бучанської самооборони продовжують вишкіл особового складу 06
Підрозділи Бучанської самооборони продовжують вишкіл особового складу 07
Підрозділи Бучанської самооборони продовжують вишкіл особового складу 08

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Підрозділи Бучанської самооборони продовжують вишкіл особового складу 09
Підрозділи Бучанської самооборони продовжують вишкіл особового складу 10
Підрозділи Бучанської самооборони продовжують вишкіл особового складу 11
Підрозділи Бучанської самооборони продовжують вишкіл особового складу 12
Фото, відео: Олег Богачук

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