Підрозділи Бучанської самооборони продовжують вишкіл особового складу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У п’ятницю, 17 червня, відбулися чергові заняття Бучанської самооборони з тактики бою.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, бійці відпрацювали взаємодію бойових п’ятірок під час захоплення взводного опорного пункту противника.

Заняття проводилися на території величезного укріпленого району поряд з селом Луб’янка.

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Фото, відео: Олег Богачук

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