В ОП розповіли, який порядок відшкодування пошкодженого або зруйнованого майна. ВIДЕО

В Офісі Президента розповіли, яка процедура відшкодувань за зруйноване або пошкоджене війною майно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив під час брифінгу.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"По-перше, власник пошкодженого/зруйнованого будинку або квартири може самостійно подати заяву через Дію (на сайті або в додатку). Якщо у вас не має можливості скористатися онлайн реєстрацією, заяву можна подати через ЦНАП або нотаріуса. Подати заяву можна незалежно від того де ви перебуваєте. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повноцінні компенсації за зруйноване майно українців будуть, коли отримаємо конфісковані російські гроші, - Шмигаль

"Наступним кроком органи місцевого самоврядування створюють спеціальні комісії для огляду пошкодженого майна. До складу комісії входять фахівці з вищою освітою у галузі "Будівництво та архітектура" та уповноважені представники власника або балансоутримувача об'єкта", - додали в ОП.

Після перевірки об’єкта Комісія створює акт обстеження будинку/квартири.

"В разі значних пошкоджень органи місцевого самоврядування залучають експертів та складають звіт з технічного обстеження, куди входить висновок щодо можливості подальшої експлуатації будівлі. Перед виїздом на об’єкт проведення обстеження Комісія інформує власника про дату та час перевірки. На деокупованих територіях в більшості органах місцевого самоврядування комісії вже проводять огляди", - пояснив Тимошенко.

Також він зазначив, що протягом місяця в Дії з'явиться можливість для комісій створювати акти огляду.

З його слів, заява та висновок комісії по кожному окремому об’єкту будуть вноситись до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

"Якщо комісія вже сформувала акт по пошкодженому майну, це ні в якому разі не виключає необхідності подання заяви через Дію або ЦНАП. Оскільки саме ця заява буде підставою для компенсації", - наголосив Тимошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд спростив фіксацію руйнувань житла і споруд, пошкоджених унаслідок вторгнення РФ

Він нагадав, що якщо заява про пошкодження майна вже подана в Дії, її не треба дублювати в ЦНАПі.

"Хочу звернути увагу, що через Дію не має опції запросити комісію для огляду пошкодженої нерухомості на конкретний час. Комісія сама визначає час та дату огляду та проінформує вас окремо", - розповіли в ОП.

"Звертаю увагу, що подання заяви про злочин до ЄРДР (фіксується поліцією), щодо пошкодження майна – це окрема процедура. Відсутність такої заяви не буде підставою для невиплат. Але громадяни України можуть скористатися своїм правом та звернутися до правоохоронних органів з заявою про злочин у зв'язку з заподіянням шкоди через збройну агресію Російської Федерації", - додав Тимошенко.

"Якщо ви маєте можливість і вирішили відновити пошкоджене житло самостійно для того щоб отримати в подальшому компенсацію за нанесені збитки і не хочете очікувати приїзду державної комісії для обстеження, можете замовити обстеження пошкоджень приватною компанією, але при цьому кошти за проведення обстеження компенсуватися не будуть, а складений акт переданий в органи місцевого самоврядування буде компенсований державою відповідно до закону який буде прийнято. Для цього необхідно надати письмове повідомлення про початок робіт органам місцевого самоврядування або військовій адміністрації, а після закінчення обстеження надати копію звіту про обстеження", - наголосили в ОП.

Тимошенко також зазначив, що порядок отримання компенсації буде визначено окремим законом.

"Як тільки його ухвалять і буде визначено механізм виплат – будемо інформувати додатково", - пояснив він.