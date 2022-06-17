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"Командование побросало оружие, один в Россию с#бался", - перехоплення СБУ. АУДIО

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З війни в Україні тікають не тільки російські солдати, а й командири-офіцери. Вони просто складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у телефонній розмові окупанта, яку перехопила та оприлюднила СБУ.

"Наше командування поїхало. Ну не поїхали, а покидали зброю. Кажуть: "Ми воювати не підемо". Їх поміняють, якщо не поміняють, то нас відвезуть додому… Один із начальства взагалі до Росії з#бався", – розповідає загарбник дружині.

Жінка просить чоловіка не тікати, адже це буде вважатися дезертирством. Але той, будучи мобілізованим в "лнр", усвідомлює, що офіційно його взагалі немає на цій війні.

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"Ми ніде не числимося, ніде. Повір мені... Як сказав командир Ушаков, ми тут - "м'ясо", відволікаючий маневр. Ніде, навіть у Росії не фіксується, що ми тут перебуваємо", – обурено пояснює окупант.

Зате тепер він на прикладі своїх командирів знає ціну міфу, за яким "русские своих не бросают". Навпаки – вони залишають навіть тіла своїх загиблих на війні, а це вже понад 33 тис. загарбників.

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Топ коментарі

  • Mykhailo Stepanov
    Боже, коли вони всі виздають вже?!
  • Urs
    победители кацапского танкового биатлона: кто дальше в Украину заедет и выше в башне взлетит

  • Ksenia VB
    Homer ретвітнув(ла)
    Виктор Соколов
    @SokolovViktorrs
    ·
    18 хв
    У відповідь
    @ItechVK
    Одна улица Н.Ужвий на С.Салтовке-это две Бучи по смертям. А поселки с белгородской границы, там вообще .здец. В Харькове разпизячено 150-200 тыс. Квартир. Но о нас тишина, ибо сюда европейские фраера не приедут.
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