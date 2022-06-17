Підбитий у Чорному морі російський буксир "Васілій Бех" затонув. ВIДЕО
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Корабель-буксир Чорноморського флоту РФ "Васілій Бех" затонув. У ніч на 17 червня Збройні сили України вразили буксир ракетами Harpoon.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"Сьогодні вранці нашими Військово-морськими силами було уражено судно забезпечення Чорноморського флоту "Васілій Бех", на борту якого був встановлений ЗРК "ТОР". Пізніше стало відомо, що він затонув", - заявив Марченко.
"Невже тупі орки знову будуть казати, що хтось з екіпажу невдало покурив на борту? На рахунку наших збройних сил вже є ворожий крейсер, декілька катерів, тепер додалось судно забезпечення. Я впевнений, що незабаром наші військові додадуть туди фрегат, корвет та великий десантний корабель. І зможемо сказати, що ми створили у чорноморському флоті Росії таку собі підводну бригаду кораблів на дні Чорного моря", - додав він.