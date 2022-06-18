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"Страх - це непрофесійно", - 54-річний далекобійник Олександр Хоменко (Америка) з батальйону "Свобода" про бої в Сєверодонецьку. ВIДЕО

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Воїн батальону "Свобода" Нацгвардії Олександр Хоменко (позивний Америка, 54 роки) захищає Батьківщину з 26 лютого. У мирному житті він далекобійник та механік.

Про це він розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

На разі Хоменко  в Сєверодонецьку.

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"Нормальний українець має бути на своєму місці. Це наша країна. Це наше життя. Це наше майбутнє. Наші діти", - пояснив він, чому наразі на фронті захищає Батьківщину.

"Страх - це непрофесійно", - прокоментував він те, що зовсім не звертає уваги на розриви ворожих снарядів зовсім поруч.

Топ коментарі

  • Ольга Жмудовська
    щира повага, Воїне!
  • Юрій Гросарчук e7884015
    «Я не должен бояться.

    Страх - убийца разума.

    Страх - это маленькая смерть, влекущая за собой полное уничтожение.

    Я встречусь лицом к лицу со своим страхом.

    Я позволю ему пройти через меня и сквозь меня.

    И, когда он уйдет, я обращу свой внутренний взор на его путь.

    Там, где был страх, не будет ничего.

    Останусь лишь я»

    Фрэнк Герберт, "Дюна"
  • Панас Стець
    Воїн - герой! врізець мужності, професіоналізму, стійкості і любові до Батьківщини. Приклад для багатьох...
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