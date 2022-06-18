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Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Києва попрощалися з загиблим розвідником 93-ї бригади Холодний Яр, громадським активістом Романом Ратушним.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

У Михайлівському соборі Києва пройшла служба за загиблим українським воїном Романом Ратушним. Далі із загиюлим Героєм прощалися на Майдані Незалежності. Ратушного поховають на Байковому кладовищі.

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Киянам Роман Ратушний найперше відомий тим, що очолював громадську організацію "Захистимо Протасів яр", яка боролася проти незаконних забудов у Києві. Також Ратушний регулярно брав участь у патріотичних акціях.

Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 01
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 02
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 03
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 04
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 05
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 06
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 07
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 08
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 09
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 10
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 11
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 12
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 13
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 14
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 15
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 16
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 17
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 18
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 19
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 20
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 21
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 22
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 23
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 24
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 25
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 26
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 27
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 28
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 29
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 30
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 31
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 32
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 33
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 34
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 35
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 36
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 37
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 38
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 39
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 40
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 41
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 42
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 43
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 44
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 45
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 46
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 47
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 48
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 49
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 50
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 51
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 52
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 53
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 54
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 55
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 56
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 57
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 58
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 59
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 60
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 61
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 62
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 63
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 64
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 65
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 66
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 67
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 68
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 69
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 70
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 71
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 72
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 73
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 74
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 75
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 76
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 77
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 78
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 79
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 80
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 81
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 82
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 83
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 84
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 85
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 86
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 87
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 88
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 89
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 90
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 91
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 92
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 93
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 94
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 95
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 96
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 97
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 98
Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві 99

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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