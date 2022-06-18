Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Києва попрощалися з загиблим розвідником 93-ї бригади Холодний Яр, громадським активістом Романом Ратушним.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
У Михайлівському соборі Києва пройшла служба за загиблим українським воїном Романом Ратушним. Далі із загиюлим Героєм прощалися на Майдані Незалежності. Ратушного поховають на Байковому кладовищі.
Киянам Роман Ратушний найперше відомий тим, що очолював громадську організацію "Захистимо Протасів яр", яка боролася проти незаконних забудов у Києві. Також Ратушний регулярно брав участь у патріотичних акціях.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.