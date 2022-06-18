Зеленський приїхав з робочою поїздкою на Миколаївщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Миколаївській області.

Про це він повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський поінформував про проведення наради щодо важливих питань регіону.

"Обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільського господарстві. Окрему увагу приділили загрозам із суходолу та з моря. Не припиняємо працювати заради перемоги України", – зазначив Президент.

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Пресслужба глави Української держави повідомила, що крім того, приділили увагу ситуації в сільському господарстві, зокрема проблемам, пов’язаним зі збором цьогорічного врожаю, забезпеченню фермерських господарств необхідним технічним обладнанням та пальним. Також учасники наради зосередилися на розв'язанні питання наявності приміщень для зберігання зернових та формування нових логістичних шляхів.

Представники військового командування регіону доповіли про ситуацію в зоні бойових дій на суходолі та в акваторії Чорного моря.

Крім того, Володимир Зеленський вручив державні нагороди. За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету й територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час оборони населених пунктів від російських загарбників, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, орденом "За мужність" ІІІ ступеня – міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Глава держави також присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику Андрію Гнатову.

Президент оглянув будівлю Миколаївської ОДА, яка зазнала руйнувань унаслідок ракетного удару з боку російських військ. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про обставини обстрілу та про 37 жертв цього злочину.

Володимир Зеленський доручив надати необхідну допомогу сім’ям загиблих унаслідок обстрілу будівлі.

"Важливо, щоб ми вирішили, як можемо допомогти членам цих сімей, не маємо забувати про них", – сказав Глава держави.

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Під час робочої поїздки до Миколаївської області Президент України Володимир Зеленський відвідав лікарню швидкої допомоги міста Миколаєва. Глава держави оглянув медичну лабораторію, кабінет комп’ютерної діагностики та операційний блок.

Президент також поспілкувався з військовослужбовцями та цивільними, яким тут надають медичну допомогу після поранень унаслідок ворожих обстрілів.

Президент вручив державні нагороди та присвоїв почесні звання медичним працівникам Миколаївщини.

"Хочу подякувати вам за вашу велику роботу, за те, що ви так людяно ставитеся до пацієнтів, як до своїх близьких. І за те, що ви – героїчні люди, зберігаєте життя всім – і військовим, і цивільним. Хочу побажати вам і вашим рідним та близьким здоров’я!" – сказав Глава держави.

































