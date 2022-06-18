Зеленський відвідав позиції українських воїнів на Миколаївщині. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових у Миколаївській області та вручив воїнам нагороди.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Передові позиції українських військ у Миколаївській області. Наші сміливі хлопці й дівчата. Кожен з них викладається по максимуму. Робить усе для захисту держави. У їхніх очах – впевненість і віра в Україну. Обов'язково вистоїмо! І точно переможемо!" - розповів президент.

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