Пілота збитого вранці на Донеччині російського літака Су-25 взяли в полон. ВIДЕО

Пілот збитого вранці в Донецькій області російського штурмового літака Су-25 зміг катапультуватися і наразі узятий в полон.

Про це повідомляється в телеграм-каналі 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"А ось і пілот намалювався. Живий трофей 72-ї ОМБ ім. Чорних Запорожців. Наші військовики надали знімання пілота збитого російського Су-25, який встиг катапультуватися. Чоловік живий, має травми через "м'яке" приземлення, йому надали першу допомогу, він в надійних та дбайливих руках ЗСУ", - йдеться в дописі.

Раніше про збитий в Донецькій області літак повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, літак збили з ПЗРК "Ігла".

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